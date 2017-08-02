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Американский подросток выпрыгнул на крыло самолета сразу после посадки

, ИА "Амител"
Инцидент никак не сказался на работе аэропорта

Фото: ytimg.com

Американская полиция задержала 17-летнего парня в аэропорту Сан-Франциско за то, что он после посадки воздушного судна открыл дверь в самолете, залез на крыло, а затем спрыгнул на летное поле. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.

После того, как подросток "приземлился", его остановили сотрудники аэропорта, находившиеся рядом и ставшие свидетелями произошедшего. После этого нарушителя порядка передали правоохранителям.

Уточняется, что лайнер компании Copa Airlines совершал рейс 208 из Панамы. Пассажиры отмечают, что подросток на протяжении полета вел себя "эмоционально".

Агентство пишет, что в результате инцидента пострадавших нет, произошедшее не прервало работу аэропорта.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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