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Ребенок четырех лет погиб в Бийском районе, упав в сливную канализационную яму, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Трагедия произошла днем 1 августа в поселке Восточный на территории одного из домовладений, когда мальчик играл с другими детьми.
"Четырехлетний мальчик оступился и упал в сливную канализационную яму. Выбраться самостоятельно ребенок не смог. Позже родственники обнаружили его тело", — указывают в СКР.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Родителей убедительно просят не оставлять своих детей без внимания и следить за их безопасностью.
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