Фото: ebay.com
Суд ждет уроженца Алтайского края, которого обвиняют в хищении у жителей Барнаула более 4,5 миллионов рублей — горожан злоумышленник обманывал, представляясь сотрудником ФСБ.
Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности, мужчина 1988 года рождения вел преступную деятельность с 2014 по 2015 год.
Зная о возбужденных в отношении граждан уголовных делах, он представлялся сотрудником ФСБ и вводил в заблуждение, заявляя, что способен решить проблемные вопросы при условии денежного вознаграждения.
"Деньги, по его словам, предназначались для сотрудников органов Федеральной службы безопасности, внутренних дел, прокуратуры и Следственного комитета РФ, которые могут повлиять на благоприятное для фигурантов разрешение уголовных дел", — указывают в правоохранительном ведомстве.
На самом деле в ФСБ он никогда не служил, но в свое время работал в управлении ФСКН и имел контакты в среде сотрудников правоохранительных органов.
От преступных действий злоумышленника пострадали три человека. На имущество обвиняемого наложен арест. Рассмотрением уголовного дела займется Железнодорожный районный суд Барнаула.
Комментарии