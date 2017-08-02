Фото: myaltai.com
Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение жителю Когалыма (ХМАО) в убийстве двух его коллег, чьи тела он закопал экскаватором. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
Следствие установило, что инцидент произошел в конце июля. Мужчина сам связался с полицейскими и рассказал об инциденте. По словам подозреваемого, он распивал спиртное с двумя знакомыми, с которыми вместе работал на производственной базе. Затем он убил их и закопал тела при помощи экскаватора.
Полицейские проверили эту информацию и действительно обнаружили трупы мужчин с признаками насильственной смерти. В этот же день стражи порядка задержали подозреваемого, сейчас он заключен под стражу.
В сообщении сказано, что мужчине уже предъявлено обвинение. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления и его мотивы.
Комментарии