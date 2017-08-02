Фото: miasskiy.ru
Полиция разыскивает в Барнауле автомобиль и мужчину кавказской национальности, который может быть причастен к наезду на женщину-пешехода на улице Попова.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла на улице Попова в районе дома №184 еще 25 июля около 19:50.
После ДТП машина скрылась. "За данное правонарушение Госавтоинспекцией города Барнаула разыскивается автомобиль иностранного производства, тип кузова седан, серебристо-золотистого цвета, из государственного регистрационного знака известны цифры 964, за рулем данного автомобиля находился мужчина кавказской национальности", — указывают в полиции.
Граждан, располагающих информацией о данном инциденте, просят обращаться по телефонам: 393-605, 393- 554, 393-544, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
кавказской национальности
Как достали эти разнузданные хачи. Гнать их взашей надо. Пусть над своими гглумятся.
"... автомобиль и мужчину кавказской национальности..."
автомобиль кавказской национальности: заниженная, вкруг тонированая Приора?
2.08.2017 12:55
- гость -
Чет на амике либерасня сегодня распоясалась.Не из них?А то по логике получается,пусть над нашими глумятся...наши????
Найти, наказать по законам, депортировать из РФ, и запретить въезд на 10 лет!
Да чего его искать? Лада Седааааан, бак ла жан!