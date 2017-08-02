Фото: youtube.com
Российский блогер Дмитрий Охотников создал трейлер фильма "Темная башня" на основе "Приключений Мюнхгаузена". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Youtube-канал super_vhs.
Видеомонтаж представляет собой нарезку из кадров советского мультфильма про барона Мюнхгаузена и звуковой дорожки из трейлера "Темной башни". Автор видео отметил, что он "пофиксил "Темную башню" и нашел "идеального актера на роль Стрелка". "Клянусь своей треуголкой", — добавил Охотников.
Напомним, "Темная башня" (режиссер Николай Арсель) — фильм в жанре фантастика, ужасы и фэнтези, снятый по мотивам цикла романов Стивена Кинга. Картина выйдет в прокат 3 августа. Главные роли в ленте исполнили Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи и Том Тэйлор.
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