Фото: Екатерина Смолихина
Барнаульские десантники отмечают 2 августа 87-ю годовщину со дня образования ВДВ — в центре краевой столицы сегодня огромное количество мужчин в тельняшках и голубых беретах.
На улицах города с самого утра можно было увидеть немало автомобилей, из которых развеваются знамена с символикой ВДВ.
Официальное празднование Дня десантника началось в 10:00 на площади Ветеранов с показательных выступлений и торжественного митинга. Затем участники праздника проследовали к Мемориалу Славы для возложения цветов.
Также официальная часть Дня ВДВ предполагает проведение панихиды на Власихинском кладбище. Затем десантники отправятся на пляж "Водный мир" под Барнаулом.
Комментарии
А фото и видео того что будет после 21-00 будут выкладывать ?
Ну как попрыгали?
C праздником братья!
вполне адекватные лица. норм.
2.08.2017 13:32
- гость -
только после того, как ты своё хоум-видео после 21.00 выложешь.