Фото: vk.com/rubcovsk_incident
Авария с участием двух автомобилей, один из которых врезался в дерево, а второй перевернулся, произошла накануне в Алтайском крае.
По информации краевой ГИБДД, инцидент случился в Угловском районе близ села Кормиха.
На место ЧП выезжали сотрудники МЧС России.
Известно, что в результате аварии был госпитализирован водитель легковушки, которая врезалась в дерево. Находившиеся во втором автомобиле водитель и трое пассажиров получили травмы, но им госпитализация не понадобилась.
Комментарии
они в лесу что ли столкнулись???