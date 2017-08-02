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Европейский радиовещательный союз (EBU), являющийся организатором песенного конкурса "Евровидение", внес изменения в регламент его проведения после недопуска в текущем году на проходивший в Киеве песенный конкурс участницы от РФ Юлии Самойловой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Esctoday, который посвящен "Евровидению".

EBU сообщает, что стран-участниц конкурса теперь обязывают не включать в состав своих делегаций людей, которым могут запретить въезд на территорию страны-хозяйки мероприятия. Напомним, представительницу РФ Самойлову не пустили на Украину из-за того, что она нарушила законодательство страны, выступив в Крыму, который Киев считает оккупированной территорией. Поэтому Первый канал отказался транслировать "Евровидение" в РФ, а также было решено, что Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе в следующем году. Менять участника и организовывать дистанционное выступление участницы Россия не стала.

В Европейском вещательном союзе также подчеркнули, что "Евровидение" является свободным от политики мероприятием, и поэтому политическая пропаганда в звучащих на нем песнях недопустима. Также ужесточились требования к жюри — теперь в него не должны включать судей, которые имеют какие-либо связи с артистами или отношение к исполняемым на конкурсе песням. Ответственным за соблюдение данного правила становится национальный вещатель.

Дальнейшее ужесточение правил, которые касаются национального вещателя, предусматривает, что если он нарушает временные рамки и допускает задержки в работе над трансляцией конкурса, EBU может передать право провести конкурс другой стране.

Напомним, в конце июня текущего года организаторы "Евровидения" оштрафовали Украину и Национальную общественную телерадиокомпанию страны за отказ в допуске российской участницы на конкурс в Киеве.

Победителем "Евровидения-2017" стал португалец Сальвадор Собрал.