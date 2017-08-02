Фото: iakchr.ru
Молодого жителя села Узнезя в Республике Алтай подозревают в отстреле соседских собак, сообщили в МВД по региону.
В ведомстве отмечают, что ночью во дворах у местных жителей были застрелены две собаки, а одна была ранена.
"Владелица раненого животного пояснила, что, услышав лай своей собаки, вышла во двор и увидела убегающего мужчину", — указывают в полиции.
Спустя несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника, которым оказался 18-летний местный житель. Парень заявил полицейским, что собаки соседей сильно раздражали его своим лаем.
Также он выдал правоохранителям незарегистрированное ружье ТОЗ калибра 5.6 миллиметра.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии
Утром в этой Узнезе 2 года назад на меня бросились 3 собаки, но у меня была удочка в метровом футляре. Хозяева отпускают своих собак.
Фото мелкашки не смогли найти?