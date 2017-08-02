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Житель Алтайского края приговорен к сроку в колонии строгого режима за избиение до смерти своей матери и кражу козла.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, вечером 19 апреля этого года в селе Новичиха 26-летний мужчина поссорился со своей матерью после совместного распития алкоголя.
Стянув женщину с дивана на пол, он нанес ей несколько ударов ногами и руками по телу. В результате потерпевшая скончалась.
Во время следствия правоохранители установили, что ранее, в сентябре 2016 года, в соседнем селе злоумышленник увел с пастбища полуторагодовалого козла.
В итоге по совокупности преступлений молодой человек приговорен к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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за козла ответил