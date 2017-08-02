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Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении главы одной из строительных фирм. Теперь его будут судить, передает пресс-служба ведомства.
Мужчину обвиняют в неуплате налогов в крупном размере. По данным следствия, обвиняемый, будучи директором общества с ограниченной ответственностью, контролировал ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в период с сентября 2014 года по январь прошлого года и не перечислял в бюджет налоги на доходы физлиц, исчисленные и удержанные из зарплаты сотрудников. Таким образом, мужчина не исполнил свои обязанности налогового агента.
Полученные деньги директор фирмы направлял на погашение имеющегося кредита, чтобы поддержать образ благополучного финансового предприятия. Отмечается, что сумма неуплаченного налога превысила 5 миллионов рублей.
Следователи собрали достаточно доказательств, изобличающих вину мужчины, и направили дело в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Офигенная "новость". Я по 50 штук таких могу в день клепать- ни имён, ни названий. Брависсими!
2.08.2017 14:57
Митенька ржевский, а что вы хотели? Вина судом не признана, так что пока только так. Ну, или ищите в справке суда 199.1 статью.