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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за аномальной жары, которая прогнозируется в регионе в период с 3 по 7 августа.
"В Алтайском крае в период с 3 по 7 августа в южных районах ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха плюс +30…+34 градуса", — сообщает региональный Гидрометцентр.
При этом в ближайшие дни в некоторых районах края также ожидаются дожди, грозы и град.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю в контексте штормового прогноза предупреждают жителей о возможности увеличения количества пожаров и происшествий на водных объектах.
Граждан также просят соблюдать правила безопасности в условиях сильной жары и не подвергать свой организм стрессу.
Комментарии
помнится в детстве для нас аномальной была жара за 40 градусов, теперь же чуть за 25 уже аномалия.