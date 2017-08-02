Фото: gelpriboy.ru
Карета скорой помощи сбила женщину на пешеходном переходе в Иркутске. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на сайт областного главка МВД.
Уточняется, что инцидент произошел утром в среду, 2 августа. На трассе Р-258 "Байкал" произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Травмы получили два водителя, а также семилетняя девочка и десятилетний мальчик, которые были в одной из машин. Для госпитализации детей вызвали скорую.
В сообщении подчеркивается, что к больнице скорая ехала с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками. В районе улицы Маршала Конева перед автомобилем внезапно вышла на "зебру" женщина, в результате водитель не успел затормозить и сбил ее.
Отмечается, что врачи поехали дальше в медучреждение, чтобы оказать ребенку срочную помощь, а на месте ДТП оставили фельдшера, который оказал пострадавшей первую помощь. Затем женщину госпитализировали.
По факту инцидента проводится проверка, добавили в пресс-службе регионального управления МВД.
Комментарии
правильно сделали.
а кукушке шомполом уши прочистить.
ПДД РФ:
4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути). (п. 4.7 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197)
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ну это так, на всякий случай...