В Алтайском крае активизировались организации, навязывающие собственникам квартир услуги по установке приборов учёта газа (счётчиков) и другого газового оборудования по завышенной стоимости. Лжегазовики используют агрессивные методы навязывания своих услуг: оповещают население о проверке газового оборудования через объявления на подъездах домов, совершают поквартирные обходы, ссылаются на законодательные акты, убеждая граждан о необходимости обязательной установки счетчиков или другого оборудования в кратчайшие сроки, в противном случае грозят повышением стоимости газа или отключением квартиры от газоснабжения.

Чаще всего на уловки мошенников попадаются законопослушные и доверчивые пенсионеры. При этом работы "специалистами" фирм-однодневок выполняются непрофессионально, с нарушением технических условий, норм и правил, что создает серьезную угрозу безопасности жителей многоквартирных домов.

В соответствии с законодательством, работы по установке и замене газового оборудования имеют право выполнять только сотрудники специализированной организации, с которой у абонента должен быть заключен договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО).

"Для проведения любых работ, связанных с установкой, заменой газового оборудования и приборов, обращайтесь в специализированную организацию, с которой у вас заключён договор на техобслуживание. Только в этом случае можно быть уверенным в качестве проделанных работ и безопасности использования газа. При заключении договора на установку счётчика с мошенниками наши абоненты также несут и значительные финансовые потери. Мало того, что лжегазовики втридорога устанавливают счётчики, существует вероятность, что людям после этого всё равно придется платить по нормативам использования газа. До тех пор, пока они не вызовут настоящего мастера из специализированной организации для проверки правильности установки счётчика и устранения недостатков", — прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Татьяна Гейнц.

Кроме того, установка газового счетчика в квартире, где кроме плиты нет другого газоиспользующего оборудования, — не обязанность, а право гражданина. Законом 261-Ф3 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" установлено, что счётчик в обязательном порядке должен устанавливаться в случае, если максимальный объём потребления газа составляет более двух кубических метров в час. На практике такой расход может быть только при наличии комбинации газоиспользующего оборудования (плита и газовая водонагревательная колонка, плита и газовый котёл). Если же в квартире установлена только газовая плита, то максимальный объём потребления газа составляет менее двух кубических метров в час, и, следовательно, устанавливать прибор учёта в настоящий момент не обязательно.