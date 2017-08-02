2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.
В Барнауле в честь праздника десантники прошли масштабным шествием к Мемориалу Славы.
Портал Amic.ru показывает, чем в этот день в Instagram делятся барнаульские десантники.
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Фото: Екатерины Смолихиной/ Amic.ru
2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.
В Барнауле в честь праздника десантники прошли масштабным шествием к Мемориалу Славы.
Портал Amic.ru показывает, чем в этот день в Instagram делятся барнаульские десантники.
Воспитывайте детей своим примером💪#завдв#2августа🇷🇺 с праздником, мой @denisbutenko 😘
Публикация от Елена (@elenabutenko89)
#ВДВ#мойлюбимыйдесантник#красавцы#
Публикация от Виолетта (@rigga777)
Публикация от Александра) (@shundrik.k)
Публикация от АНДРЕЙ ЕЛИН (@elin_22rus)
Публикация от Алёна Яшнова (@alena_jashnova)
#завдв💪#спраздником#голубыебереты 👏🏽
Публикация от Алёна Яшнова (@alena_jashnova)
Публикация от @navai_rasulov
Мой БТР!!! #бтр #бтр80 #вдв #76дшд #76гвдшд #вдвбарнаул #барнаул #барнаул22 #брн #мояпубликация
Публикация от Константин Хмелёв (@kosteyhm)
Публикация от Саня Каморкин (@kamorkin)
Публикация от Nastya Gritsay (@nasteayeah)
С днем ВДВ #деньвдв#2августа#спраздником#любимыймуж❤️#завдв
Публикация от Наталия Альшанская (@nalshanskaia)
#деньвдв #слававдв #никтокроменас #ВДВ #2августа #Барнаул #зацениБарнаул #barnaulinsta Видео аккаунт: @video.barnaul
Публикация от Барнаул Инстаграм (@barnaul.insta)
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Комментарии
Владимир Путин, президент России, поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с Днем ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме президента говорится, что в ВДВ служат смелые, сильные духом люди. Они по зову сердца выбрали для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу. Превыше всего они ценят законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готовы грудью встать на защиту Отечества.