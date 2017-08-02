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Несдача деклараций о доходах может обернуться для почти семи тысяч предпринимателей в Алтайском крае начислением огромных страховых взносов.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Федеральной налоговой службы, декларации о доходах за прошлый год не сдали более 6,7 тыс. бизнесменов.
"Это плательщики общей системы налогообложения, специальных налоговых режимов, которые перестали вести бизнес, но своевременно не снялись с учета. Теперь Пенсионный фонд вправе начислить им страховые взносы в фиксированном размере, исходя из 8 МРОТ – 135 495,36 руб.", — уточняют в УФМС.
В налоговом ведомстве отмечают, что общая сумма начислений при выставлении бизнесменам таких счетов превысит 900 миллионов рублей и будет передана на взыскание налоговым органам.
Впрочем, предприниматели могут избежать этой процедуры. Для этого им следует в срочном порядке подать декларации о доходах. В этом случае их ждет наложение штрафа в размере одной тысячи рублей, однако страховые взносы будут начислены, исходя из реально полученного дохода.
В случае если бизнес-деятельность не принесла дохода, то следует сдать "нулевую" отчетность.
Комментарии
вот он уровень руководителя во всей красе: живет на наши отчисления и налоги и вместо помощи одни угрозы! Работайте, обзванивайте, отлаживайте взаимодействие с налоговой а то напридумывают КБК , то еще куда слизнут деньги , потом долги рисуете!
около 30тыс - отчисление в Пенсионку, около 7 тыс - в ФФОМС. Да не копейки, но где вы увидели ГРОМАДНЫЕ взносы?