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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о планах ополченцев взять Киев. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на опубликованное на YouTube интервью главы ДНР писателю Захару Прилепину.
"Мне могут сказать — ты же собирался Киев брать. Но я и не меняю своей позиции — собираюсь брать", — произнес Захарченко, отметив, что он не называл никаких конкретных сроков.
Кроме этого, он отметил, что Киев все время грозит Донецку наступлением.
В марте текущего года глава самопровозглашенной республики говорил, что граница ДНР в недалеком будущем может пройти по Днестру. В конце минувшего года он назвал находящиеся под контролем районы Донецкой области "временно оккупированными", добавляет газета.
Комментарии
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы предоставить гражданство украинскому летчику Александру Акопову, который посадил в Турции побитый градом пассажирский самолет. Об этом заявил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин, передает портал «Новости Донецкой республики».
Что... опять??? Это уже пятый или шестой раз? А Лондон-то он уже взял, как обещал с годик назад? Или езчо в пути? Торгаш окорочками с фиолетовым носом...
15:15 иди Петю в не фиолетовый нос целуй.
15:15 иди Петю в не фиолетовый нос целуй.
В шоколадный глаз!
В петушка петюню )))))
2.08.2017 15:15
- гость -
а сколько раз твоя Параша грозилась Крым вернуть?
хватит, уже один раз вернул))
Фельдмарщалу больше не наливать...
а сколько раз твоя Параша грозилась Крым вернуть?
хватит, уже один раз вернул))
Все верно. Мужик сказал, мужик сделал. Правда Петро сперва сделал и только потом сказал.))