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Новости

Глава ДНР заявил о намерении взять Киев

, ИА "Амител"
При этом Захарченко отметил, что не называл дату захвата

Фото: mtdata.ru

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о планах ополченцев взять Киев. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на опубликованное на YouTube интервью главы ДНР писателю Захару Прилепину.

"Мне могут сказать — ты же собирался Киев брать. Но я и не меняю своей позиции — собираюсь брать", — произнес Захарченко, отметив, что он не называл никаких конкретных сроков.

Кроме этого, он отметил, что Киев все время грозит Донецку наступлением.

В марте текущего года глава самопровозглашенной республики говорил, что граница ДНР в недалеком будущем может пройти по Днестру. В конце минувшего года он назвал находящиеся под контролем районы Донецкой области "временно оккупированными", добавляет газета.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.08.2017 15:12
- гость -

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы предоставить гражданство украинскому летчику Александру Акопову, который посадил в Турции побитый градом пассажирский самолет. Об этом заявил председатель народного совета ДНР Денис Пушилин, передает портал «Новости Донецкой республики».

0  0
2.08.2017 15:15
- гость -

Что... опять??? Это уже пятый или шестой раз? А Лондон-то он уже взял, как обещал с годик назад? Или езчо в пути? Торгаш окорочками с фиолетовым носом...

0  0
2.08.2017 15:19
- гость -

15:15 иди Петю в не фиолетовый нос целуй.

0  0
2.08.2017 15:30
Кот.Без сапог.

15:15 иди Петю в не фиолетовый нос целуй.

В шоколадный глаз!

0  0
2.08.2017 15:32
- гость -

В петушка петюню )))))

0  0
2.08.2017 15:34
- гость -

2.08.2017 15:15
- гость -
а сколько раз твоя Параша грозилась Крым вернуть?
хватит, уже один раз вернул))

0  0
2.08.2017 15:51
- гость -

Фельдмарщалу больше не наливать...

0  0
2.08.2017 15:52
- гость -

а сколько раз твоя Параша грозилась Крым вернуть?
хватит, уже один раз вернул))

Все верно. Мужик сказал, мужик сделал. Правда Петро сперва сделал и только потом сказал.))

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