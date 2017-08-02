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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сообщила, что в возрасте 21 года она подрабатывала в службе секса по телефону. Об этом пишет RT со ссылкой на ее интервью изданию "Главком".
По словам Савченко, данную работу она нашла в начале 2000-х годов. Депутат увидела объявление, в котором работодатель искал "девушку с приятным голосом и умением говорить на любые темы".
На собеседовании ее попросили прочитать эротическую сцену из бульварного романа.
Савченко вспомнила, что сказала себе тогда: "Ты актриса, ты это прочтешь". В результате она устроилась на работу, за которую ей платили 100 долларов в час. "Зарплата в то время была шикарная", — добавила депутат.
По ее словам, в работе помогало "адекватное отношение ко всему", поскольку, по словам Савченко, у нее с детства было "заложено нормальное восприятие противоположного пола".
Комментарии
К 2020 году в России появится Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ). Она должна будет защитить детей от негативного и опасного контента. Как рассказал «Известиям» глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Денис Давыдов, несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из «белого списка».
Создание Национальной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми предусмотрено госпрограммой «Цифровая экономика», которую 31 июля утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно тексту документа, до конца I квартала 2019 года должна быть разработана архитектура и прототип НаСФИТ, определены необходимые ресурсы. До конца I квартала 2020 года система должна быть введена в эксплуатацию.
У Савченки приятный голос?
так то ж до армии было
почему то не удивлен