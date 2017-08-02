Тест: какой из вас десантник?

Каждый мальчишка в России хоть однажды мечтал служить в ВДВ и стать таким же сильным, отважным, бесшабашным и доблестным парнем. Однако не у всех эта мечта сбылась. Но мы уверены, что в каждом из нас где-то в глубине души затаился десантник. А вот какой именно и насколько глубоко, поможет выяснить наш тест. Предупреждаем: правда может обжечь больнее, чем горящий парашют.
Комментарии
Вы ответили верно на 1 из 10 ответов!
на все вопросы писали "верно", а результата 9 из 10. Что за хрень?
9 из 10
Да ни в жисть. Шататься пьяным по улицам не по мне.
Это любимая песня десантников, написанная бардом и ветераном афганской войны Сергеем Ильёвым в 1971 г.
Предупреждаем: правда может обжечь больнее, чем горящий парашют.
Вообще-то горящий парашют разобьет о землю.
День ДВП это повод тому, кто никто, почувствовать себя человеком напялив голубую кепку
11 из 10
Вопросы теста ни о чем. Можно было бы придумать получше.