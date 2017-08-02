Фото: алтай-информ.рф
Факт купли-продажи имущества по заниженной стоимости выявили силовики в администрации города Славгорода — предположительная сумма ущерба составила порядка 79 миллионов рублей.
В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru подтвердили факт возбуждения уголовного дела.
"Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа сотрудников администрации города Славгорода по статье "Превышение должностных полномочий" (статья 286 УК РФ)", — отметила представитель правоохранительного ведомства.
Согласно имеющимся данным, превышение полномочий заключалось в продаже имущества по заниженной стоимости.
"Предполагаемая сумма ущерба составляет 79 миллионов рублей", — добавили в СКР.
Известно, что уголовное делопроизводство было начато еще на прошлой неделе. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Взят ПРИАРИТЕТ на заключение под домашний арест " неустановленного лица"!