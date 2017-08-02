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Астрологи из США предрекли конец президентства республиканца Дональда Трампа или насилие в его отношении в той или иной форме до конца 2017 года. Об этом пишет Life со ссылкой на Newsweek.
Астрологи Уэйд Кейвс и Марджори Орр отметили, что в годы лунных затмений в августе (1909, 1927, 1945, 1963, 1981 и 1999) произошли следующие события: попытки импичмента Билла Клинтона и убийства Рональда Рейгана, убийство главы США Джона Ф. Кеннеди, взрыв в Хиросиме и Нагасаки, смерть Франклина Делано Рузвельта, а также беспорядки в Чикаго со взрывами и попыткой убийства лидера страны Уильяма Тафта.
Поэтому, полагают эксперты, затмение в текущем году предвещает какое-то насилие.
Подчеркивается, что сам республиканец родился во время лунного затмения, из-за чего он более чувствителен к этому явлению.
Издание отмечает, что солнечное затмение состоится 21 августа. Луна отбросит тень шириной примерно 115 километров только на Соединенные Штаты. Затмение продлится не больше пары минут.
Комментарии
Убийство Рональда Рейгана???
Он , вроде, дома умер , ему уж далеко за 90 было.
Больше интересует наш бедолага! Ему уж точно предрекут пожизненное правление...
"лунное затмение состоится 21 августа. На Землю будет отброшена тень шириной примерно 115 километров только в Соединенных Штатах. Затмение продлится не больше пары минут."
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Кто-то вменяемо может пояснить- это КАК???????????????!!!!!!! )))) Лунное? Тень чего? почему только в США??? затмение - пара минут???
2.08.2017 16:18
гость
Читаем внимательнее
попытки импичмента Билла Клинтона и убийства Рональда Рейгана
насилие в его отношении в той или иной форме до конца 2017 года
Его Хиллари на ковре снасильничает.
Не лунное,а солнечное затмение будет 21 августа. Как всегда амик копипастит новости даже не читая их.