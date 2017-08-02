Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух автомобилей, одним из которых оказалась машина такси, произошло на Павловском тракте в Барнауле днем 2 августа.
О ДТП проинформировали очевидцы в паблике Barnaul 22. "Павловский тракт/ Фурманова, авария с участием "Тойоты Харриер" и такси", — отмечает автор заметки.
Также сообщается, что в результате ДТП возник небольшой затор.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.
Комментарии
На этом перекрестке камера была бы нужнее, чем на Бабуркина, тут вечно уникумы и "максимисты", поворачивают со 2-го ряда на Фурманова, при движении из центра.
Алик продолжает бесчинствовать
даже когда голожанин в аварию попадает некоторым максимисты мерещатся.уже второй вежливый водятел на крутом авто сегодня
2.08.2017 16:38
- гость -
а какая из этих ремок крутая тачка?
новая марка авто - такси