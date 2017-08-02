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Российское правительство утвердило проект по созданию новой модели работы поликлиник, пишет РИА Новости.

Проект должен помочь сократить очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации в поликлиниках, а также повысить качество медуслуг и удовлетворенность пациентов работой медицинских учреждений.

Данные результаты будут достигнуты благодаря внедрению принципов "бережливого производства". В частности, в планах – перераспределение нагрузки между врачом и средним медперсоналом, оптимизация "логистики пациентов" и переход на электронный документооборот. Также посетителям поликлиник создадут комфортные условия во время ожидания, а диспансеризация и профосмотры будут организованы на принципах "непрерывного потока пациентов с нормативом времени на прием одного человека".

Подчеркивается, что проект рассчитан на срок около шести лет, до апреля 2023 года включительно. В течение 2018–2019 годов пройдет экспериментальная часть, когда по данной модели заработают 155 и 195 медицинских организаций соответственно. Предполагается, что к 2022 году на новую схему оказания медицинской помощи перейдут порядка четырех тысяч поликлиник.

Кроме этого, к следующему году в половине поликлиник должны отладить меры реагирования на отклонения от сроков ожидания помощи, установленные программой государственных гарантий; в 2020 году – в 75%, в 2022 году – 95%.

Для этого будет создана автоматизированная система мониторинга доступности первичной медпомощи.

В документе сказано, что она также позволит контролировать, "насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации".

Отметим, что в Алтайском крае проект "Бережливая поликлиника" уже стартовал. В нем участвуют КГБУЗ "Городская поликлиника №9, г. Барнаул" и КГБУЗ "Детская городская больница №1, г. Барнаул".