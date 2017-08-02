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Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего в отношении женщины, которая, будучи пьяной, выбросила двухлетнего сына из окна второго этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.
В сообщении сказано, что в покушении подозревается 33-летняя Альбина Мисбахова. По данным следствия, 1 августа она употребляла у себя дома спиртное. Ее сожитель, двухлетний сын и мать женщины пошли гулять на улицу, отказавшись брать с собой подозреваемую. Однако она все равно вышла на улицу, где повздорила с родственниками.
Чтобы окружающие не видели подозреваемую пьяной, семья вернулась домой. Однако в подъезде женщина резко вырвала ребенка из рук сожителя и, забежав в квартиру, заперлась. Затем она выбросила ребенка из окна второго этажа и прыгнула следом сама.
Ребенок в результате инцидента попал в реанимационное отделение детской больницы. Женщина, упав со второго этажа, сломала ребро.
Вину подозреваемая не признала. В скором времени следствие обратится в суд с ходатайством об аресте Мисбаховой.
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