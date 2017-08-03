Фото: пресс-служба ОНФ по Алтайскому краю

Команда дорожной инспекции Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Оценим качество дорог!" побывала 2 августа в Барнауле, где провела экспертизу городских магистралей. В целом, несмотря на существенные замечания из-за глубоких ям и луж на некоторых участках улиц, федеральные эксперты поставили чиновникам мэрии Барнаула твердую четверку.

В последний раз эксперты ОНФ приезжали в Барнаул в конце сентября 2015 года. После проверки в Барнауле, например, отремонтировали улицу Гоголя и другие объекты. Как и в прошлый раз, инспекцию сопровождали представители администрации, министерства строительства Алтайского края, дорожных служб и СМИ. Перед приездом члены ОНФ получили 124 жалобы от жителей столицы региона на ужасное качество дорог на некоторых участках. При этом два года назад Барнаул занимал 28-е место по результатам общероссийского рейтинга по качеству дорог из 117 городов.

Первой точкой проверки стал перекресток улицы Лазурной и Северного Власихинского проезда, где красовалась огромная яма, и после дождей в ней переливалась мутная вода. Редактор проекта ОНФ "Карта убитых дорог" Дмитрий Цопов сказал журналистам, что большинство дорог, на которые барнаульцы писали жалобы, будут отремонтированы в ближайшие два года в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

"Такого мы пока ни в одном городе не видели. Это такой уникальный случай. Мы уже успели посмотреть в этом году гарантийные участки (улицы Кутузова, Гоголя, Власихинская, Просторная, Пионеров, Калинина). За все эти участки мы поставили администрации города твердую четверку и существенных замечаний не видели. Дороги, которые ремонтируются в последнее время, делаются качественно. В то же время есть проблемы", — сказал Дмитрий Цопов.

Далее зампредседателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат был вынужден объяснять федеральным экспертам, почему посередине улицы образовалась огромная яма. Иван Гармат отметил, что ее планируют устранить в рамках текущего ремонта силами муниципалитета, а из-за масштабных работ на основных магистралях руки до незначительных участков не доходят. Плюс на все не хватает средств.

- А почему только сейчас? Разве яма существует тут первый день? - поинтересовался у него Дмитрий Цопов.

- Работы по текущему ремонту в целом по городу начались с наступлением среднесуточных положительных температур, — начал отвечать Иван Гармат. - Они выполнялись в первую очередь на магистралях с самым большим пассажиропотоком. Далее в порядке приоритета. К сожалению, наши материальные средства таковы, что мы не можем одновременно весь город сразу охватить. Поэтому у нас работы выполняются поэтапно. Большая часть из них уже была проведена по программе "Безопасные и качественные дороги. Яму эту обязательно заделаем.

- Ну, тут же ездит общественный транспорт. Согласно нормативам, в какой срок должна исправляться яма? - продолжал интересоваться эксперт ОНФ.

- В течение 10 дней. Я не могу сказать вам точно дату образования данной ямы.

- Говорят, что тут уже были случаи ДТП.

- И?

- А яма есть.

- Ну, она же будет устранена.

- А вы знали об этой яме?

- Лично я – нет.

- А кто вообще дороги проверяет?

- За общее состояние дорожной сети на территории города отвечает непосредственно комитет по дорогам. Конкретно про эту улицу я вам сейчас ничего сказать не могу.

- За три месяца тут даже знак не установили. Комитет по дорожному хозяйству, получается, не знает об этой проблеме?

- Почему?

- Потому что проблема есть, и она не исправлена.

В это время рядом с собеседниками аккуратно объезжали яму простые автолюбители. Через открытые форточки они кричали многочисленной толпе, которая собралась вокруг представителя мэрии и эксперта ОНФ: "Дорог в Барнауле нет", "Дорожников — на кол". Это вызвало, кажется, улыбку у всех, учитывая абсурдность ситуации.

- Она будет исправлена, но позже. Повторяю, мы не можем одновременно решить все проблемы в городе, — справедливо объяснил ситуацию с нехваткой средств и рабочей силы Иван Гармат. - У нас очень большая общая протяженность, а основная масса дорог уже прошла свои межремонтные сроки. У нас 60% автомобильных дорог требуют проведения капитального ремонта, реконструкции, поэтому существующие дефекты устраняются в рамках текущего ремонта. Существующая материально-техническая база нам не позволяет одновременно устранить все недостатки. Они есть, мы их признаем, но устранять можем их только поэтапно.

- Так когда на этой яме в итоге будут проведены работы? - вновь спросил у представителя мэрии Дмитрий Цопов.

- Они будут проведены в ближайшее время. Дело в том, что у нас в настоящий момент дождь идет через день, поэтому те сроки, которые мы можем обозначить сейчас, будут некорректными. По прогнозам, дождь будет в ближайшие полторы недели. У нас дорожники выхватывают окна для работ. Это, думаю, могут подтвердить все автолюбители Барнаула. Поэтому сказать, что завтра яма будет устранена, я не могу. К сожалению, с небесной канцелярией договориться мы не можем, на это есть другие структуры, — подытожил Иван Гармат.

Далее эксперты отправились на пересечение улицы Взлетной и Сергея Ускова. Там также образовалась яма размером с лапу Годзиллы, а ее глубина составила 31 сантиметр. К слову, дорогу там построят уже в ближайшие два года за 300 миллионов рублей, но пока из-за отсутствия инфраструктуры автомобилисты вынуждены глохнуть в воде. Местные жители также сетовали на высокую скорость потока автомобилей в ночное время суток и попросили экспертов установить на дороге "лежачий полицейский".

Иван Гармат признал проблему, но заверил, что определен подрядчик, который приступит к работам уже в этом году. В первую очередь будет установлена ливневая канализация, которая появится на этом участке нового района с нуля.

- Действительно, такая проблема есть. Два года назад застройщик перестал заниматься строительством объектов инфраструктуры на данном участке. Раньше те, кто возводил новые районы, также строили автомобильные дороги, школы, детские сады, тротуары, а сейчас данные обязательства стали возлагаться на муниципалитеты. Данная дорога на улицах Сергея Ускова и Взлетная была включена в адресную инвестиционную программу. В текущем году у нас уже создались процедуры по определению подрядчика. Все работы будут завершены за три года. Это строительство ливневой канализации, автомобильной дороги, пешеходных переходов, тротуаров и так далее. Через два года тут будет идеальный асфальт, — сказал представитель администрации.

После этого эксперты побывали также на дорогах Барнаула, которые уже были в этом году отремонтированы по программе "Безопасные и качественные дороги". В целом, как в конце сказали журналистам члены комиссии, гарантийные дороги в Барнауле в хорошем состоянии. Однако проблемы все равно есть.

"С одной стороны, дорожников поругали, с другой – и похвалили", — резюмировал Дмитрий Цопов.