Фото: пресс-служба ОНФ по Алтайскому краю
Команда дорожной инспекции Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Оценим качество дорог!" побывала 2 августа в Барнауле, где провела экспертизу городских магистралей. В целом, несмотря на существенные замечания из-за глубоких ям и луж на некоторых участках улиц, федеральные эксперты поставили чиновникам мэрии Барнаула твердую четверку.
В последний раз эксперты ОНФ приезжали в Барнаул в конце сентября 2015 года. После проверки в Барнауле, например, отремонтировали улицу Гоголя и другие объекты. Как и в прошлый раз, инспекцию сопровождали представители администрации, министерства строительства Алтайского края, дорожных служб и СМИ. Перед приездом члены ОНФ получили 124 жалобы от жителей столицы региона на ужасное качество дорог на некоторых участках. При этом два года назад Барнаул занимал 28-е место по результатам общероссийского рейтинга по качеству дорог из 117 городов.
Первой точкой проверки стал перекресток улицы Лазурной и Северного Власихинского проезда, где красовалась огромная яма, и после дождей в ней переливалась мутная вода. Редактор проекта ОНФ "Карта убитых дорог" Дмитрий Цопов сказал журналистам, что большинство дорог, на которые барнаульцы писали жалобы, будут отремонтированы в ближайшие два года в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".
"Такого мы пока ни в одном городе не видели. Это такой уникальный случай. Мы уже успели посмотреть в этом году гарантийные участки (улицы Кутузова, Гоголя, Власихинская, Просторная, Пионеров, Калинина). За все эти участки мы поставили администрации города твердую четверку и существенных замечаний не видели. Дороги, которые ремонтируются в последнее время, делаются качественно. В то же время есть проблемы", — сказал Дмитрий Цопов.
Далее зампредседателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат был вынужден объяснять федеральным экспертам, почему посередине улицы образовалась огромная яма. Иван Гармат отметил, что ее планируют устранить в рамках текущего ремонта силами муниципалитета, а из-за масштабных работ на основных магистралях руки до незначительных участков не доходят. Плюс на все не хватает средств.
- А почему только сейчас? Разве яма существует тут первый день? - поинтересовался у него Дмитрий Цопов.
- Работы по текущему ремонту в целом по городу начались с наступлением среднесуточных положительных температур, — начал отвечать Иван Гармат. - Они выполнялись в первую очередь на магистралях с самым большим пассажиропотоком. Далее в порядке приоритета. К сожалению, наши материальные средства таковы, что мы не можем одновременно весь город сразу охватить. Поэтому у нас работы выполняются поэтапно. Большая часть из них уже была проведена по программе "Безопасные и качественные дороги. Яму эту обязательно заделаем.
- Ну, тут же ездит общественный транспорт. Согласно нормативам, в какой срок должна исправляться яма? - продолжал интересоваться эксперт ОНФ.
- В течение 10 дней. Я не могу сказать вам точно дату образования данной ямы.
- Говорят, что тут уже были случаи ДТП.
- И?
- А яма есть.
- Ну, она же будет устранена.
- А вы знали об этой яме?
- Лично я – нет.
- А кто вообще дороги проверяет?
- За общее состояние дорожной сети на территории города отвечает непосредственно комитет по дорогам. Конкретно про эту улицу я вам сейчас ничего сказать не могу.
- За три месяца тут даже знак не установили. Комитет по дорожному хозяйству, получается, не знает об этой проблеме?
- Почему?
- Потому что проблема есть, и она не исправлена.
В это время рядом с собеседниками аккуратно объезжали яму простые автолюбители. Через открытые форточки они кричали многочисленной толпе, которая собралась вокруг представителя мэрии и эксперта ОНФ: "Дорог в Барнауле нет", "Дорожников — на кол". Это вызвало, кажется, улыбку у всех, учитывая абсурдность ситуации.
- Она будет исправлена, но позже. Повторяю, мы не можем одновременно решить все проблемы в городе, — справедливо объяснил ситуацию с нехваткой средств и рабочей силы Иван Гармат. - У нас очень большая общая протяженность, а основная масса дорог уже прошла свои межремонтные сроки. У нас 60% автомобильных дорог требуют проведения капитального ремонта, реконструкции, поэтому существующие дефекты устраняются в рамках текущего ремонта. Существующая материально-техническая база нам не позволяет одновременно устранить все недостатки. Они есть, мы их признаем, но устранять можем их только поэтапно.
- Так когда на этой яме в итоге будут проведены работы? - вновь спросил у представителя мэрии Дмитрий Цопов.
- Они будут проведены в ближайшее время. Дело в том, что у нас в настоящий момент дождь идет через день, поэтому те сроки, которые мы можем обозначить сейчас, будут некорректными. По прогнозам, дождь будет в ближайшие полторы недели. У нас дорожники выхватывают окна для работ. Это, думаю, могут подтвердить все автолюбители Барнаула. Поэтому сказать, что завтра яма будет устранена, я не могу. К сожалению, с небесной канцелярией договориться мы не можем, на это есть другие структуры, — подытожил Иван Гармат.
Далее эксперты отправились на пересечение улицы Взлетной и Сергея Ускова. Там также образовалась яма размером с лапу Годзиллы, а ее глубина составила 31 сантиметр. К слову, дорогу там построят уже в ближайшие два года за 300 миллионов рублей, но пока из-за отсутствия инфраструктуры автомобилисты вынуждены глохнуть в воде. Местные жители также сетовали на высокую скорость потока автомобилей в ночное время суток и попросили экспертов установить на дороге "лежачий полицейский".
Иван Гармат признал проблему, но заверил, что определен подрядчик, который приступит к работам уже в этом году. В первую очередь будет установлена ливневая канализация, которая появится на этом участке нового района с нуля.
- Действительно, такая проблема есть. Два года назад застройщик перестал заниматься строительством объектов инфраструктуры на данном участке. Раньше те, кто возводил новые районы, также строили автомобильные дороги, школы, детские сады, тротуары, а сейчас данные обязательства стали возлагаться на муниципалитеты. Данная дорога на улицах Сергея Ускова и Взлетная была включена в адресную инвестиционную программу. В текущем году у нас уже создались процедуры по определению подрядчика. Все работы будут завершены за три года. Это строительство ливневой канализации, автомобильной дороги, пешеходных переходов, тротуаров и так далее. Через два года тут будет идеальный асфальт, — сказал представитель администрации.
После этого эксперты побывали также на дорогах Барнаула, которые уже были в этом году отремонтированы по программе "Безопасные и качественные дороги". В целом, как в конце сказали журналистам члены комиссии, гарантийные дороги в Барнауле в хорошем состоянии. Однако проблемы все равно есть.
"С одной стороны, дорожников поругали, с другой – и похвалили", — резюмировал Дмитрий Цопов.
Комментарии
Может они декларацией подтвердят, что налоги платят? А то сколько они платят непонятно, а дороги хотят везде
Не зря Мы Дугина избрали!
Дороги делаются , это уже хорошо
Вы посмотрите сколько добра от властей мы видим? Освещения, дроги, детские сады.. и так можно продолжать бесконечно, молодцы, работают власти. Любят нас
жаль, на панфиловцев они не заехали
Это, конечно же, радует, что один год в десять лет чиновники наворованный бюджет пустили на дороги.
3.08.2017 07:33
- гость -
Не зря Мы Дугина избрали!
Статья 48.1. Глава администрации города Барнаула
Глава администрации города Барнаула НАЗНАЧАЕТСЯ на должность городской Думой по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий городской Думы, принявшей решение о назначении лица на должность главы администрации города Барнаула (до дня начала работы городской Думы нового созыва), но не менее чем на два года.
А кто недоволен дорогами - отключим газ !
3.08.2017 08:37
- гость -
это Зубович коммент и написала )