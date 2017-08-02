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Следователи предотвратили заказное убийство, задержав 22-летнего жителя города Всеволожск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СКР по Ленинградской области.
Собеседник агентства сообщил, что подозреваемый поссорился с супругой, после чего начал искать киллера. В рамках операции по задержанию мужчины исполнителем убийства женщины представился полицейский, находившийся под прикрытием. После встречи заказчика и "исполнителя" полицейский предъявил мужчине личные вещи его жены в качестве доказательства совершения ее убийства. Когда мужчина передал "киллеру" деньги, его задержали стражи порядка с поличным.
Местные СМИ отмечают, что сумма "заказа" была равна 150 тысячам рублей, для чего заказчику пришлось взять кредит.
По факту приготовления к покушению на убийство из корыстных побуждений возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит до 20 лет лишения свободы.
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