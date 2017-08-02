Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности регионов во втором квартале. Всего, по данным бюро, банки выдали более семи миллионов кредитов на сумму свыше одного триллиона рублей, сообщается на сайте организации.
Так, по объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, где заемщики взяли 593,44 тысячи кредитов на сумму 165,96 миллиарда рублей. На втором месте по объемам выдачи – Санкт-Петербург и Ленинградская область – 316,92 тысячи кредитов на 64,69 миллиарда рублей, замыкает тройку Краснодарский край – 252,57 тысячи кредитов на 35,37 миллиарда рублей.
Также в десятку наиболее активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Челябинская и Ростовская области, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ. По выдаче кредитов наличными в тройке лидеров те же регионы.
Автокредиты наиболее активно выдавались в тех же регионах: в Москве – 15,12 тысячи на 15,52 миллиарда рублей, в Санкт-Петербурге – 8,57 тысячи кредитов на 7,09 миллиарда рублей и в Краснодарском крае – 2,79 тысячи кредитов на 2,49 миллиарда рублей.
Комментарии