Фото: barnaul.org
Власти Барнаула объявили о старте обустройства первой платной парковки в центре города — работы на Привокзальной площади начнутся на этой неделе.
"Современный парковочный комплекс позволит упорядочить стоянку транспорта, усилить безопасность движения автомобилей и пешеходов, а также благоустроить территорию", — отмечают в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что сначала подрядчики установят закладные под коммуникации, а затем дорожники приступят к асфальтированию. Новое покрытие обещают уложить на площади 15872 кв. м.
В текущем месяце также будут объявлены тендеры на приобретение и монтаж автоматизированного оборудования. Речь идет о шлагбауме, терминале оплаты для наличного и безналичного расчета, въездных и выездных стойках, светофоре и информационном табло, которое будет указывать на наличие свободных мест на парковке.
Стойки, к слову, будут рассчитаны и на леворульные, и на праворульные автомобили. Общее число машино-мест — 140. На парковке будут выделены места для машин инвалидов. Они будут максимально приближены к вокзальному комплексу.
Ранее в администрации краевой столицы порталу Amic.ru сообщали, что бюджетные средства на организацию и оборудование платной парковки не предусматриваются. Все работы будут проводиться за счет частных инвестиций.
В мэрии также подчеркивали, что обустройство парковки начнется после того, как в городе примут нормативный документ, регламентирующий использование на платной основе стоянок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Судя по всему, данный правовой акт, создающий правовой механизм для организации площадок с паркоматами не только на вокзале, но и в других местах, прошел согласование.
Комментарии
ни че не пойму, а чем бесплатная не устраивала? и так ограждения стоят, разметку бы нанесли и норм
"Современный парковочный комплекс позволит упорядочить стоянку транспорта, усилить безопасность движения автомобилей и пешеходов, а также благоустроить территорию"
безопасность движения автомобилей и пешеходов --- вроде ГИБДД для этого.
а благоустраивать прилегающую территорию вокзала разве РЖД и администрация не обязана?
"регламентирующий использование на платной основе стоянок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования" -- т.е. на территории построенной на средства налогоплатильщиков, придет частный паркинг и будет взимать деньги за стоянку на этой территории. а стоимость аренды данного земельного участка не разглашается?