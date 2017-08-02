Новый мем "Игры престолов"
Если вы еще не приступили к просмотру нового сезона "Игры престолов", скорее пролистывайте этот блок материала и переходите к следующему, потому что "Внимание! Спойлеры!".
В третьей серии Джон Сноу встретился с Дейнерис Таргариен. Самым ярким моментом данной сцены стало озвучивание всех титулов Дейнерис и очень краткое представление Джона Сноу.
— Вы стоите в присутствии Дейенерис Бурерожденной, наследницей трона,Матери Драконов,Кхалиси, Неопалимой,Разбивающей Оковы.— Найди себя🌌 (@GenaGelber) 1 августа 2017 г.
— Это Джон Сноу. pic.twitter.com/gthtIIatME
Такое представление позабавило поклонников сериала и превратилось в мем.
This is Jon Snow :d pic.twitter.com/rrNOra1rN4— BenignHuman☤ (@tibbiyetsiz) 1 августа 2017 г.
#GameOfThrones— гринда (@paint_unicorn) 1 августа 2017 г.
-Алло
-Джон, что тебе нужно? приклони колено
-Но ты сама позвонила
-Я Дейнерис Бурерождённая, из дома Таргариенов, крови пе.. pic.twitter.com/huuL5rRWJK
Моё любимое 😂😂 #GameOfThrones #GameOfThones #играпрестолов #джонсноу #кхалиси #хаиси pic.twitter.com/xNoD0KK48X— Ksendrik Llama (@Yuferushka) 1 августа 2017 г.
снежок, лорд сноу, бастард из винтерфелла, белый волк, лорд — командующий, король севера, северный дурень.— адам уайлдер (@VultureMoriarty) 1 августа 2017 г.
День ВДВ
2 августа свой праздник отмечают десантники. В краевой столице прошло торжественное шествие "голубых беретов". А соцсети наполнились снимками того, как барнаульские десантники и их близкие празднуют этот день.
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Оплата проезда брелоками
1 августа в Барнауле начал действовать новый способ оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь наряду с электронными картами можно использовать брелоки.
"Лучше бы просто бесконтактную оплату с карты или телефона сделали", "Ещё можно наличными оплачивать, тоже удобно", "Не, я как-нить по старинке, деньгами" — комментируют нововведение барнаульцы и ждут, когда за проезд можно будет расплачиваться через телефон.
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