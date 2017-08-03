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Период аномальной жары начинается в Алтайском крае с четверга, 3 августа. Он продлится до начала следующей недели.
Напомним, с сегодняшнего дня в регионе действует штормовое предупреждение, объявленное из-за высоких температур, которые ожидаются в дневное время. Воздух в эти дни может прогреться до +34 градусов.
В крае 3 августа будет преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров секунду с усилением до 13 метров.
В Барнауле без осадков, в утренние часы местами туман. Днем в краевой столице будет +26...+28 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
В ГУ МЧС по региону подчеркивают, что в период аномально жаркой погоды возможно увеличение числа пожаров и ЧП на воде. Жителей края призывают соблюдать меры предосторожности.
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