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Алтайский край вступил в период аномальной жары

, ИА "Амител"
До начала следующей недели в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высоких температур

Фото: applenewsrelease.net

Период аномальной жары начинается в Алтайском крае с четверга, 3 августа. Он продлится до начала следующей недели.

Напомним, с сегодняшнего дня в регионе действует штормовое предупреждение, объявленное из-за высоких температур, которые ожидаются в дневное время. Воздух в эти дни может прогреться до +34 градусов.

В крае 3 августа будет преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле без осадков, в утренние часы местами туман. Днем в краевой столице будет +26...+28 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.

В ГУ МЧС по региону подчеркивают, что в период аномально жаркой погоды возможно увеличение числа пожаров и ЧП на воде. Жителей края призывают соблюдать меры предосторожности.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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