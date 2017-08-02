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В Санкт-Петербурге прекратилось действие лицензии Европейского университета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в реестре российских вузов.
Агентство отмечает, что ранее вуз просил аннулировать действующую лицензию на право ведения образовательной деятельности для оформления новой. Также он проиграл в июле во второй инстанции спор в арбитраже Москвы, где оспаривал приостановку лицензии в связи с неустраненными нарушениями.
Подчеркивается, что в декабре прошлого года вуз возобновил занятия после того, как лицензию приостановили по решению районного суда. Тогда университет отмечал, что действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии, в свою очередь, приостановили в качестве обеспечительных мер в рамках судебного спора университета с образовательным ведомством в арбитраже российской столицы.
Европейский университет учредили в 1994 году. Он начал работать два года спустя как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика).
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