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Студия Disney решила переписать сценарий девятого эпизода "Звёздных войн"

, ИА "Амител"
Картина выйдет в прокат в мае 2019 года

Студия Disney поручила переписать существующий сценарий к девятому эпизоду "Звездных войн" сценаристу Джеку Торну. Принять участие в проекте ему предложил режиссёр фильма Колин Треворроу, сообщает The Hollywood Reporter.

Студия посчитала, что написанному сценарию требуется "свежий взгляд". Торн работал над пьесой "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Пока неизвестно, насколько будет переписан сценарий девятого эпизода, над которым долгое время работали Треворроу и его коллега Дерек Коннолли.

Можно предположить, что изменения связаны со смертью актрисы Кэрри Фишер, чей персонаж должен был сыграть важную роль в фильме. Ранее Disney заверила, что не будет использовать цифровую Лею. Старт съёмок девятого эпизода назначен на январь 2018 года, а премьера — 24 мая 2019 года.


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