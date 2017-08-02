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Заринский городской суд вынес приговор несовершеннолетнему местному жителю, которого обвиняли в грабеже с применением насилия. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.
Уточняется, что инцидент произошел в апреле текущего года. Злоумышленник с целью завладеть телефоном подошел к незнакомому мужчине, который стоял у входа в магазин "Париж", затем обхватил его шею руками, ударил коленом в живот, а после этого вырвал телефон Alcatel One touch из рук потерпевшего и скрылся.
Своими действиями подсудимый нанес ущерб на сумму свыше 2,5 тыс. рублей.
Суд учел возраст подсудимого, а также то, что он признал вину и раскаялся в преступлении, и назначил ему год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев с возложением дополнительных обязанностей.
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