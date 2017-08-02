Фото: youtube.com
Корреспондент канала НТВ Никита Развозжаев подвергся нападению агрессивного прохожего во время прямого эфира. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на размещенный на YouTube ролик.
Отмечается, что журналист вел репортаж под названием "Расплескалась синева..." возле фонтана в российской столице, в Парке Горького, где десантники праздновали День ВДВ.
К Развозжаеву сразу же подошел пьяный сквернословящий мужчина, который пригрозил захватить Украину. В ответ на просьбу журналиста помолчать прохожий ударил его кулаком по лицу. "Ты будешь со мной так разговаривать, <...> получишь", — добавил мужчина.
На сайте НТВ сказано, что вскоре нападавшего задержали.
Репортаж после атаки прервался, а ведущая в студии отметила, что произошли "какие-то проблемы", выразив надежду, что с корреспондентом все хорошо.
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