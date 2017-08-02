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Независимые разработчики нашли в прошивке умной колонки HomePod от американской корпорации Apple данные об особых функциях iPhone 8. Новая информация, в частности, опровергла слухи о наличии в смартфоне встроенного сканера отпечатков пальцев, пишет "Лента.ру" со ссылкой на 9to5mac.
По словам Стива Троутон-Смита, в системе колонки нет никаких упоминаний об ультразвуковом Touch ID под экраном. Таким образом, выходит, что компания не собирается встраивать данную функцию в новый смартфон, хотя она обладает патентом на технологию емкостного зондирования, которая действует через щели в поверхности.
При этом в iPhone 8 появится возможность разблокировки устройства касанием экрана. Также разработчики нашли в прошивке упоминание раздельного статус-бара, на котором отображается время, уровень сигнала и иные данные. Это косвенно подтверждает слухи о дизайне смартфона, согласно которым вверху дисплея будет прорезь под динамики и датчики.
Издание напоминает, что iPhone 8 анонсируют на ежегодной презентации корпорации осенью. Согласно слухам, смартфон получит новый дизайн, безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, беспроводную зарядку и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
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