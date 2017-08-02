Фото: krivoe-zerkalo.ru
Красноярский канал "Прима" позвал на работу Андрея Малахова, который, по слухам, покинул Первый канал. Об этом сообщает Sibnet Info со ссылкой на Instagram-аккаунт телеканала, где появилась соответствующая запись.
В обращении отмечается, что в данный момент в медиагруппу "Прима" требуется шеф-редактор новостей, в связи с чем Малахова приглашают на работу. "Если пройдете испытательный срок — еще и ведущим новостей возьмем попробоваться. К чему вам этот телеканал "Россия"?" — цитирует издание сообщение.
Сотрудники канала подчеркнули, что в Красноярске множество тем, включая 13-летнюю девочку, которая провела в тайге неделю, и мужчину, разгромившего арматурой окна в Росреестре. Также известного ведущего попытались привлечь тем, что в августе в городе будут падать метеориты Леониды — "каждый раз их падение самое яркое за 100 лет!". Кроме того, Малахову пообещали домашние пироги.
Напомним, слухи о переходе Малахова с Первого канала на "Россию 1" появились на минувшей неделе. Информацию пока не подтверждают ни сам ведущий, ни его представители, ни телекомпании. Сообщается, что у ведущего произошел конфликт с руководством Первого канала.
Издание добавляет, что "Прима" является одним из частных красноярских телеканалов. Первая программа вышла в 1991 году.
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