Неизвестный мужчина, который ударил корреспондента НТВ в прямом эфире, задержан. Сейчас его доставили в отдел полиции "Якиманка" для дачи объяснений, сообщает LIFE.
В полиции отметили, что задержанный хулиган не имеет никакого отношения к воздушно-десантным войскам.
В Генеральной прокуратуре РФ, как передает "Интерфакс", рассказали о том, что Замоскворецкий межрайонный прокурор поручил полиции провести доследственную проверку по факту нападения и принять все меры к привлечения виновного к ответственности.
Журналист Никита Развозжаев рассказывал о традициях на День ВДВ, когда к нему подошел пьяный мужчина и начал рассказывать про "захватят", "моя страна" и Украину, используя нецензурные выражения. Репортер попросил его не мешать съемке. В ответ на это мужчина ударил корреспондента кулаком по лицу, подкрепив свое поведение словами, что с ним так разговаривать не нужно.
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