Водитель такси из города Урая в Ханты-Мансийском автономном округе прибыл на вызов и увидел, что его клиенты грабят его собственный дачный дом, сообщается на сайте регионального МВД.
"Мужчина рассказал, что работает водителем такси и, выехав по адресу к дому, собственником которого он является, увидел, как двое молодых людей выносят из его дома имущество. Потерпевший позвонил в полицию и остался ждать, когда злоумышленники загрузят всё имущество", — говорится в сообщении.
Сообщается, что 17 июля неработающий мужчина 1965 года рождения приехал в Урай из соседнего района и залез в жилой дачный домик. Увидев спиртные напитки, он решил задержаться.
"Спустя пять дней подозреваемый подготовил имущество для хищения и выехал в свой поселок. Там он сообщил пасынку о "заброшенном доме", а также что уже подготовил имущество, которое необходимо вывезти. На следующий день пасынок с другом приехали в Урай, зашли в дом, вынесли подготовленные вещи и вызвали такси", — говорится в сообщении.
Подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу.
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