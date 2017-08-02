Председатель избирательной комиссии Барнаула Виталий Замаруев разъяснил информацию о якобы масштабных нарушениях со стороны местных единороссов, которую ранее распространили местные же коммунисты. Об этом сообщается на официальном сайте Барнаула.

Напомним, 31 июля пресс-служба регионального отделения КПРФ сообщила о том, что на выборах в Барнауле якобы зафиксированы первые факты масштабных нарушений и что городская избирательная комиссия приняла решение о незаконной агитации "Единой России" и ее кандидатов. В заявлении коммунистов утверждается, что незаконными признаны пять плакатов "Единой России", агитматериалы четырех кандидатов в гордуму, а УМВД по Барнаулу поручено освободить город от незаконной агитации "Единой России".

Основанием для такого заявления стало обращение первого секретаря регионального крайкома КПРФ в горизбирком с жалобами на нарушение правил агитации кандидатами от партии "Единая Россия". А в качестве подтверждения пресс-служба КПРФ ссылается на текст решения рабочей группы и также утверждает, что оно было поддержано избирательной комиссией.

Виталий Замаруев: "Представители КПРФ неточно трактовали положения законодательства о выборах и допустили ошибку в прочтении решения Рабочей группы избирательной комиссии Барнаула по информационным спорам. Большая часть рассмотренных материалов носила очевидный информационный характер. Никаких выводов о нарушениях действующего законодательства о выборах решение Рабочей группы не содержит. Не идет в нем речь и о нарушениях со стороны Барнаульского местного отделения партии "Единая Россия", выдвинутых кандидатов, их уполномоченных представителей, доверенных лиц и тем более действующих депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания".

По мнению председателя Горизбиркома, ни о каких "масштабных нарушениях" нет речи, поскольку все политические партии в течение года ведут текущую работу по информированию граждан о своей деятельности. В том числе партии вправе изготавливать и распространять свои информационные печатные материалы, использовать их при проведении предварительного голосования. До наступления периода избирательной кампании эти материалы не являются предвыборной агитацией.

"Если мы сейчас будем признавать предвыборной агитацией любую информационную активность политической партии в течение года, то нам придется признать незаконной деятельность самих этих партий. Уверен, что представители КПРФ это отлично понимают", — отметил Замаруев.