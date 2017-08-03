Фото: avito.ru
Огромный трехэтажный кирпичный коттедж продают в барнаульском поселке Спутник за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье площадью 500 квадратных метров находится на участке 12 соток по улице 4-я Малиновая. В доме три этажа, а также имеется подвал и гараж на два автомобиля.
"Требует косметического ремонта. Огорожен бетонными плитами, во дворе хозпостройки, теплица, бассейн, посадки...Заведены все коммуникации, включая центральную канализацию", — отмечает продавец.
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Покупателю коттеджа обещают торг.
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