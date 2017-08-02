Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме" заявил, что будет работать в Государственной думе "до смерти", передает ТАСС.
"Я до конца, до смерти в Государственной думе", — заявил Жириновский в ответ на вопрос о том, готов ли он стать членом Совета Федерации.
Также он сказал, что Геннадий Зюганов готов идти в Совфед, Сергей Миронов хочет послом в Испанию. На это Миронов заявил, что "уже был" в Совфеде — он занимал пост спикера верхней палаты с 2001 по 2011 год.
Ранее стало известно, что Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в городскую думу столицы Карачаево-Черкесской Республики.
Комментарии
Кто п сомневался А в выборах гаранта конституции поучаствовать для Жириновского, да и для всех остальных системников впрочем, четко срежиссированная клоунада, с заведомо известной оконцовкой