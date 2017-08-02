В Петербурге судебные приставы в двухкомнатной квартире на Дачном проспекте обнаружили пожилую супружескую пару, которая жила в ужасающих условиях, сообщает региональное управление ФССП.
Приставы исполняли решение суда. Им предстояло выселить пенсионеров из помещения социального найма. Причиной иска жилищного агентства стало ненадлежащее состояние квартиры.
Как отмечается, пожилая женщина страдает психическим заболеванием и регулярно приносит в свое жилище мусор с улицы. В результате пол двухкомнатной квартиры покрылся слоем хлама толщиной полтора метра.
Также приставы обнаружили среди куч мусора истощенного пожилого мужчину. Выяснилось, что в течение многих лет он не покидал свою комнату, а из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР.
Пожилой мужчина был направлен в больницу, а его супругу, устроившую из квартиры свалку, доставили в психиатрическую клинику.
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