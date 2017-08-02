В День ВДВ десантники устроили драку в магазине на Рязанском проспекте Москвы за-за бутылки водки, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Десантникам удалось отбить у продавцов и охранника две бутылки водки и виски. Как отмечается, в ходе потасовки пострадал охранник магазина.
По всей Москве 2 августа из-за гуляний десантников ограничена продажа алкоголя. В местах массовых гуляний введен запрет на продажу любых напитков в стеклянных бутылках.
Ранее один из хулиганов ударил кулаком по лицу журналиста НТВ Никиту Развозжаева во время его прямого включения.
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