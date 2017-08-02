Жительница Барнаула продала машину, чтобы за миллион рублей купить каракета — кошку редкой породы, которая, как рассказывает сама заводчица, единственная за Уралом. Полтора месяца назад кошка родила троих котят, рассказывают "Вести Алтай".
Кошку-мать кличут Джинни, отец Семен — кот породы оцикет. Разведением редких кошек Инна Домбровская занимается больше 20 лет, говорит, рождение трех юных каракетов — большая удача.
Сообщается, что раньше таких, как Джинни, в мире было 25, а теперь она в элитной пятерке тех, кто может дать потомство. Ее первые котята — все мальчики. Для продолжения рода каракетов нужна представительница прекрасной кошачьей половины.
Комментарии
Мать гибрид дикой степной рыси с абиссинской кошкой.
Отец оцикет(выведены из сиамской, абиссинской и американской короткошерстной).
Итог неплохой. Удачи ей.