Корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев в программе "Сегодня" прокомментировал инцидент в Парке Горького, когда во время прямого эфира на него напал нетрезвый мужчина, сообщает РИА Новости.
Развозжаев сообщил, что чувствует себя нормально, несмотря на то, что у него кружится голова и побаливают скулы: "В первые секунды я этого не чувствовал — вероятно, был небольшой шок".
В интервью телеканалу RT журналист рассказал, что не ожидал удара: "Когда я общался с ведущей, она уже задала свои вопросы, а я хотел рассказать о том, как десантники отмечают свой профессиональный праздник, что он проходит хорошо, без инцидентов, подошел мужчина".
По словам журналиста, он думал, что неизвестный просто скажет "за ВДВ" или "никто, кроме нас". Однако мужчина "начал кричать что-то нехорошее". Корреспондент попросил мужчину помолчать, так как идет прямое включение.
"И в этот момент он ударил меня по лицу", — сообщил журналист.
Развозжаев добавил, что десантники вызвались помочь поймать хулигана, но полицейские задержали его на выходе из парка уже через две минуты.
Комментарии