Масштабная смена адресных табличек грядет в Барнауле – сити-менеджер Сергей Дугин подписал соответствующее постановление. "Автограф" под документом "Об утверждении Правил размещения и эксплуатации знаков адресации на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края" глава городской администрации поставил 31 июля.
Адресные таблички в Барнауле должны быть приведены в единый вид за счет собственников зданий. Вместе с самим документом опубликовано приложение, регламентирующее правила установки адресных табличек в краевой столице.
Эти правила, как отмечается, разработаны в целях "формирования благоприятной архитектурной и информационной среды, улучшения ориентирования на территории города Барнаула, сохранения его историко-градостроительного облика".
Портал Amic.ru приводит выдержки из документа, позволяющие понять, что же ждет краевую столицу в ближайшее время в контексте масштабной смены вывесок.
Так, основными видами знаков адресации являются:
- указатели названий улиц, переулков, проездов и иных элементов улично-дорожной сети;
- номерные знаки, обозначающие номер здания, строения, сооружения.
Образец размещения новой адресной таблички, главным образом, таков:
А вот так делать НЕ НАДО:
Что касается цветовой гаммы, то предполагается, что на белом фоне знаков адресации будет нанесена информация об адресе с номером дома, декоративной обводкой. Информация и декоративная обводка выполняются тёмно-коричневым цветом.
"Собственники (владельцы) зданий, строений, сооружений могут предусмотреть на знаках адресации перевод названия улицы на английский язык способом транслитерации", — сказано в документе.
Собственники зданий вольны принять решение о подсветке табличек. При этом знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость, малый вес.
Знаки адресации размещаются:
- на лицевом фасаде – в простенке с правой стороны фасада;
- у арки или главного входа – с правой стороны или над проемом;
- на улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;
- на дворовых фасадах – в простенке со стороны внутриквартального проезда;
- при длине фасада более 100 метров – на его противоположных сторонах;
- на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда;
- на ограждениях – справа от главного входа, въезда, при размещении капитального объекта внутри участка (на территориях индивидуальной жилой застройки, производственных территориях, иных территориях).
Контролировать смену табличек в городе будут чиновники районных администраций. Тем же, кто не будет выполнять требования, грозят "ответственностью в соответствии с действующим законодательством".
Комментарии
Как же мы жили со старыми-то табличками.