В Минобороны России опровергли сообщения Reuters о необнародованных потерях российских военных в Сирии. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает RT.
"Британское информационное агентство Reuters не в первый раз пытается любыми способами дискредитировать операцию России по уничтожению террористов и возвращению мира в Сирии. Трудно забыть истерию Reuters о якобы "массовых жертвах" от "российских бомбардировок" Алеппо в начале 2017 года, когда ни один российский самолет даже не приближался к городу", — заявил Конашенков.
Он отметил, что выпущенная специально ко Дню ВДВ публикация британского издания о якобы массовых "тайных потерях" российских военнослужащих в Сирии не является в этом ряду исключением.
Ранее журналисты Reuters сообщили, что, "согласно подсчетам родственников и друзей, количество погибших российских солдат и частных контрактников составляло не менее 40 человек", из которых 21 являются наемниками, 17 — военными, а статус еще двоих определить не удалось.
При этом, как отмечает Конашенков, военнослужащие ВС России в статье не упоминаются — речь идет о "контрактниках". Названия организаций, в которых они состоят, также не указаны.
"Снова в качестве источников какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми", — заявил Конашенков.
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