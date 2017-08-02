В Иркутске уволили из органов инспектора ДПС, который вместе с напарником попытался привлечь к ответственности за пьяную езду управлявшего внедорожником Hummer судью Иркутсткого областного суда Дмитрия Черникова, пишет "Газета.ru" со ссылкой на местное издание "Народный контроль Сибири".

Как сообщается, рано утром 8 октября 2016 года в поселке Дзержинск водитель внедорожника Hummer врезался в автомобиль Toyota Allion. Приехал экипаж ДПС — старший лейтенант Сергей Лызуненко и капитан Сахиб Мусаев.

Полицейские посчитали, что авария произошла из-за нарушения ПДД водителем Hummer, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения — резкий запах алкоголя, неуверенная походка и несвязная речь.

Процесс составления протокола был запечатлен на видеорегистратор. Водитель, сидя в автомобиле рядом с инспектором Лызуненко и понятыми, покачивается из стороны в сторону и едва может выговорить ответы на вопросы. Как отмечается, водитель заявил полицейским, что нигде не работает, и назвал свой ненастоящий адрес.

"На переднем пассажирском сиденье мы увидели запечатанную бутылку водки. Я попросил своего напарника убрать ее в багажник, чтобы Черников не смог выпить еще больше. Тогда мы с ним не смогли бы вообще разговаривать. Когда Мусаев убирал водку, он на полу под ковриком обнаружил служебное удостоверение, как будто его туда кто-то спрятал специально", — утверждал позже инспектор Лызуненко.

Вскоре на место происшествия, как сообщается, приехали командир батальона ДПС, супруга Черникова и даже зампредседателя областного суда.

Дела по факту нетрезвого вождения не завели, и подтвердить возможный факт вождения в нетрезвом виде так и не удалось. Однако на этом история не закончилась: спустя полгода судья Черников, который продолжил работу в областном суде, обратился в Госавтоинспекцию с требованием проверить действия оформлявших его инспекторов.

Согласно заявлению судьи, после аварии другие участники ДТП сильно избили его, а чтобы скрыть следы избиения, насильно влили ему в рот бутылку водки. Как следует из пресс-релиза, размещенного на сайте Октябрьского районного суда Иркутска, 8 октября прошлого года около 4 часов утра на судью напал ранее незнакомый ему гражданин.

Примечательно, что этого гражданина даже нашли и впоследствии осудили за нападение на судью и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Но, что странно, осудили условно — дали три года условно.

Супруга судьи рассказала, что муж поехал ночью за водой, так как они проживают в поселке. И именно в этот день был перебой с водой в скважине. Вот он и поехал до колонки, чтобы набрать воды.

После этого инспектора Лызуненко уволили из органов по отрицательным мотивам. Его напарник Мусаев примерно в это же время решил выйти на пенсию. Сотрудники Иркутского областного суда стали заявлять, что ни в какое ДТП Черников на самом деле не попадал, потому что в материалах дела по каким-то причинам отсутствует протокол.

"Поскольку протокол об административном правонарушении, связанном с ДТП, не составлялся, нет оснований говорить о том, что было ДТП", - сказал в среду, 2 августа, на специально организованном по факту данного инцидента брифинге для прессы председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий.

"Таким образом, информация об управлении судьей Иркутского областного суда Черниковым транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и обоснованность действий инспектора Лызуненко в отношении потерпевшего, которому была причинена тяжкая черепно-мозговая травма, не соответствуют исследованным в суде доказательствам", — подытожили в суде.

Как заявил изданию адвокат Московской областной палаты адвокатов Ярослав Охнич, который в настоящее время занимается схожим делом в Смоленске, сейчас один из напарников на пенсии, а второй уволен, так что "пусть скажут спасибо, что еще не оказались на нарах".