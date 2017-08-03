Глава отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что реклама безалкогольного пива увеличивает объемы потребления обычного пива, поэтому ее нужно запретить, пишет "Газета.Ru".
Легойда также заявил, что считает такую рекламу лицемерной.
"Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым зонтичным брендам, и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления "обычного" алкогольного пива соответствующих марок", — отметил представитель РПЦ.
Он также отметил, что перспективы роста рынка безалкогольного пива в России, который является мизерным, оцениваются большинством экспертов скептически.
Впрочем, представители пивоваренного бизнеса не согласны с таким мнением, отметив, что рынок безалкогольного пива можно оценить примерно в 9 млрд рублей.
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